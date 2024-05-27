В ПНИПУ снизили затраты на производство и эксплуатацию двигателей беспилотников

Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Беспилотные летательные аппараты используются в военных целях для разведки, наблюдения, нанесения ударов, радиопомех, передачи данных и разных видов грузов.
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