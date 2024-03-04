Третий «Абрамс» уничтожили уральским «Упырем»

Уже третий танк «Абрамс» был уничтожен дроном-камикадзе «Упырь», разработанным на Урале. Видео с авдеевского направления опубликовали разработчики устройства, а кадры запечатлел сам дрон до момента столкновения и взрыва.
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