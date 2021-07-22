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Без охраны: отличие советских детей от современных

Без охраны: отличие советских детей от современных

Даже в период войны в советских школах не было охранников несмотря на то, что на улицах хватало преступников и мародёров.

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Александр Донигевич
СЕЙЧАС НЕТ УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ , есть преподаватели НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДАЮЩИЕ, а так предлагающие что-то
Stas Guzowskij
В целом с Вами согласен,но современные преподаватели прожили жизнь -читайте предпоследний абзац.Властям нужны роботы бессловесные.А по Грефу-"нам не нужны созидатели,нам нужны потребители". И этим всё сказано.
Сергей
Грубая ложь, что самыми страшными были учителя. Почти страшным был ДИРЕКТОР! Когда он выходил из своего кабинета, даже птички чирикать переставали. Но и он не мог усмирить 1-3 классников. Общеизвесстно, что самым страшным явлением в школе были технички, то есть бабки со швабрами. Их все боялись, даже директор.

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