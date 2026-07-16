Мендель: Зеленскому нужны война и коррупция

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила с резким заявлением в соцсетях. Она утверждала, что при Владимире Зеленском трансформации в стране невозможны, поскольку ему требуются коррупция, автократия и война.
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