Приготовила печень по рецепту Константина Ивлева.

Недавно пробовали блюдо по рецепту Константина Ивлева и мне оно очень понравилось. Вчера решила посмотреть его видео на ютубе и нашла рецепт с печенью, которую я как раз размораживала, чтобы приготовить на ужин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии