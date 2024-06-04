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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Приготовила печень по рецепту Константина Ивлева.

Недавно пробовали блюдо по рецепту Константина Ивлева и мне оно очень понравилось. Вчера решила посмотреть его видео на ютубе и нашла рецепт с печенью, которую я как раз размораживала, чтобы приготовить на ужин.

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