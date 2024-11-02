Новый тренд в маникюре оказался опасным для здоровья

Дерматолог Мария Константинова рассказала, что он вызывает аллергические реакции Дерматолог Мария Константинова предупредила, что популярный плёночный маникюр, несмотря на его яркий имидж, может нанести вред ногтям.
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