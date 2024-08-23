❗️Уничтоженный в зоне проведения СВО БАТ-2 бульдозер и путепрокладчик инженерных подразделений ВСУ #СВО #БАТ2 #ВСУ #Украина #ЗСУ.
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❗️Уничтоженный в зоне проведения СВО БАТ-2 бульдозер и путепрокладчик инженерных подразделений ВСУ #СВО #БАТ2 #ВСУ #Украина #ЗСУ.
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