Средняя зарплата в РФ превысила 500 тысяч рублей в двух сферах

Средняя зарплата в России по итогам июля превысила 500 тысяч рублей в двух сферах. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись со статистикой.
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