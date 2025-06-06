Психологическая поддержка в интернете: помощь детям и их родителям в сложных ситуациях

Платформа «Мырядом.онлайн» ежегодно проводит более 10 тысяч консультаций. Специалисты Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки отвечают на запросы москвичей, предлагают техники самопомощи и советуют, как преодолеть трудности.
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