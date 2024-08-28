Эксперт Анна Палагина об участии системы ТПП в РФ в реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

Одним из приоритетных направлений экономического развития нашей страны сегодня является развитие внутреннего туризма и реализация целей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в соответствии с которым к 2030 году планируется увеличить количество внутренних поездок граждан по стране с 65 млн до 140 млн поездок в год, а экспорт туристических услуг - с 8 млрд до 22,5 млрд долларов.