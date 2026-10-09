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Рубио: Европе надо пробудится в культурном плане, а не в военном

Рубио: Европе надо пробудится в культурном плане, а не в военном

Пробудиться прежде всего в культурном и цивилизационном плане, а не в военном призывают Соединенные Штаты Европу, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Лиссабоне, 9 октября сообщает ТАСС.

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