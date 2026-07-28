Выигравший в лотерею миллион долларов житель США полгода не приходит за призом

У него осталось буквально несколько дней, после дедлайна приз уже не получить.В США почти полгода победитель лотереи не приходит за своим выигрышем размером один миллион долларов (около 78,5 млн рублей), сообщает News 4 San Antonio.
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