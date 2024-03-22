Стали известны подробности драки с участием сотрудников СВОТ на улице Советской

Конфликт разрешился, но пришлось сделать несколько выстрелов в воздух.19 марта в социальных сетях появилось видео массовой драки, произошедшей накануне около пермского бара «Небар» на улице Советской, 54.
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