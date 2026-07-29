⚡️Апелляция снизила срок наказания экс-замглавы Минобороны РФ Павлу Попову с 19 до 10 лет колонии строгого режима — ТАСС Донецкая группа новостей.
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⚡️Апелляция снизила срок наказания экс-замглавы Минобороны РФ Павлу Попову с 19 до 10 лет колонии строгого режима — ТАСС Донецкая группа новостей.
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