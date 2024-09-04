Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Рудзит
    Недаром убрали из бюллетеней пункт - против всех!!Ой, спросили — за...
  • ninikooo Митусова
    Для террористов- только смертная казнь! Единственно правильное решение!Миронов обратился...
  • Анфиса Иванова
    И почему  эти Ветераны ( с полным почтением к ним!)  говорят от имени ВСЕГО народа?!  шасонье он неплохой, но не бел...3 сентября: Михаи...

ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный

ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный

БЕЛГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку, рассказал РИА Новости военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх