❗️«Быстрый доход», «всё, что нужно — телефон» — звучит заманчиво? Но за такими предложениями часто стоят мошенники.
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❗️«Быстрый доход», «всё, что нужно — телефон» — звучит заманчиво? Но за такими предложениями часто стоят мошенники.