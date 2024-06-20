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Англичанка рассказала об обмене душами с пришельцем

Англичанка рассказала об обмене душами с пришельцем

Жительница Лондона по имени Келли Тайлер считает себя звездным семенем, сообщает Daily Mail. По словам 42-летней женщины, в раннем детстве она опасно заболела, и в этот момент по некоей причине в неё снизошла душа пришельца, полностью исцелив её тело.

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