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"Тайные планы Путина": Москва хочет возродить Австро-Венгрию и «переформатировать» Германию

"Тайные планы Путина": Москва хочет возродить Австро-Венгрию и «переформатировать» Германию

9064 прочтения Москва создаст нейтральную зону в Центральной Европе, статус которой будет гарантироваться Россией.

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Комментарии
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Sobering
Ну этот проект не что иное, как Глобальный проект Intermarium, с Ватиканом во главе. Его интересует строительство конструкта Центральной Европы, объединив Венгрию и Австрию (как основных стран) с Польшей, Чехией, Словакией, западной Украиной, Белоруссией и Литвой. При этом Ватикан рассчитывает заставить Россию обеспечивать его своими ресурсами.
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6 час.
Sobering
России не выгодно создание Интермариума, как и его противоположности - Речи Посполитой основанной на амбициях Польши, которыми управляют Британские элиты, целью которых является стравить Польшу и Литву с Россией и угрожая военными действиями принудить Россию к переговорам на невыгодных для нее условиях ради достижения Британских имперских интересов на европейском континенте.
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6 час.
S
Sobering
Есть по этому поводу решение для России, о котором МИД было извещено.
Ответить
6 час.

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