Sobering Ну этот проект не что иное, как Глобальный проект Intermarium, с Ватиканом во главе. Его интересует строительство конструкта Центральной Европы, объединив Венгрию и Австрию (как основных стран) с Польшей, Чехией, Словакией, западной Украиной, Белоруссией и Литвой. При этом Ватикан рассчитывает заставить Россию обеспечивать его своими ресурсами.

Sobering России не выгодно создание Интермариума, как и его противоположности - Речи Посполитой основанной на амбициях Польши, которыми управляют Британские элиты, целью которых является стравить Польшу и Литву с Россией и угрожая военными действиями принудить Россию к переговорам на невыгодных для нее условиях ради достижения Британских имперских интересов на европейском континенте.