В 2027 году средняя пенсия по старости для неработающих россиян превысит 30 тыс. рублей. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
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