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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 082 подписчика

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ПРО НАС - "ОСОБЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ"...

ПРО НАС - "ОСОБЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ"...

Историческая справка  «…Среди нас есть люди, которое родились, в 50-60-х годах. Воспитывались в 60-х.

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Комментарии
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вага карлито
Одно то что удалось пожить при социализме  с теми людьми которые окружали делает нашу жизнь наполняя ее смыслом! Начинаешь вспоминать  по малу и становиться понятно  что все  было! И путешествия и отдых и всё сопутствующие и  свои квартиры и гаражи и дачи и друзья! А наши дети  получали образование и были семьи  вокруг нас и не было тоски по колбасе и  шмоткам!))) Как то жили не тужили!)) Оказывается всего хватало!)) Работали и господ не было  тем более холопов!))
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14 час.
Евгений Кузнецов
Что же вы о своих детках так не заботитесь?
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12 час.
lenivka
Да,это мы.Сейчас есть все для жизни.Нам повезло .У нас было счастливое детство,интересная юность.Работа.Семья.Квартира от государства через три года.Наше поколение самое счастливое
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11 час.

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