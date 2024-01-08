Историческая справка «…Среди нас есть люди, которое родились, в 50-60-х годах. Воспитывались в 60-х.
ПРО НАС - "ОСОБЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ"...
Комментарии
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вага карлито
Одно то что удалось пожить при социализме с теми людьми которые окружали делает нашу жизнь наполняя ее смыслом! Начинаешь вспоминать по малу и становиться понятно что все было! И путешествия и отдых и всё сопутствующие и свои квартиры и гаражи и дачи и друзья! А наши дети получали образование и были семьи вокруг нас и не было тоски по колбасе и шмоткам!))) Как то жили не тужили!)) Оказывается всего хватало!)) Работали и господ не было тем более холопов!))
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14 час.
Евгений Кузнецов
Что же вы о своих детках так не заботитесь?
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12 час.
lenivka
Да,это мы.Сейчас есть все для жизни.Нам повезло .У нас было счастливое детство,интересная юность.Работа.Семья.Квартира от государства через три года.Наше поколение самое счастливое
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11 час.
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