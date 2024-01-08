ПРО НАС - "ОСОБЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ"...

вага карлито

Одно то что удалось пожить при социализме с теми людьми которые окружали делает нашу жизнь наполняя ее смыслом! Начинаешь вспоминать по малу и становиться понятно что все было! И путешествия и отдых и всё сопутствующие и свои квартиры и гаражи и дачи и друзья! А наши дети получали образование и были семьи вокруг нас и не было тоски по колбасе и шмоткам!))) Как то жили не тужили!)) Оказывается всего хватало!)) Работали и господ не было тем более холопов!))