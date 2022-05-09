Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Трансляцию торжественного мероприятия вел Первый канал. "Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем великой Победы.