Москвичек массово пригласили на бесплатный анализ фертильности

В Москве запущена программа по планированию беременности, в рамках программы москвичкам будет предлагаться пройти проверку на фертильность, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова .
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