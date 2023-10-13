Экс-судья из Москвы не смогла обжаловать приговор по делу о взятке в 500.000 евро для следователя

Верховный суд Российской Федерации рассмотрел кассационную жалобу на приговор экс-судьи из Москвы Светлане Самгиной, осужденной за мошенничество и покушение на посредничество в даче взятки в 500 тысяч евро следователю полиции.
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