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WP: экспертов обеспокоил конфликт Техаса с властями США на границе

WP: экспертов обеспокоил конфликт Техаса с властями США на границе

Global Look Press/Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com Недавний захват властями Техаса участка федеральной границы США на фоне продолжающегося в стране миграционного кризиса вызвал обеспокоенность у опрошенных газетой The Washington Post экспертов.

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