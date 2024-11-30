При разборе скандала с "запретом на свинину" всплыли неприятные подробности

Долбо*бизм чиновников шагает по стране семимильными шагами. Нормальной, адекватной власти в России не существует. Этим и пользуются мрази и прохиндеи всех мастей. А президент постоянно заводит одну и ту же пластинку про скрепы, единство народа. Добавит кому-нибудь пенсию или зарплату и считает, что он поучаствовал в жизни страны. Только вот интересно у батьки в Беларуси нет мигрантов, а в России их 7 000 000, если не больше.

Модест

Не было никогда свинины в школьном питании, как и полуфабрикатов. Кто-то решил попиариться на религиозной теме. На Северах в школах часто оленина была и своя речная рыба. Такой вопрос можно задавать министерству обороны, где солдатское меню от вероисповедания никогда не зависело, ели что дают. Никого не заставляли насильно есть свинину или конину с верблюжатиной. Так что идите лесом, господа исламисты. А то будете скоро есть личинок мух, как советует господин Мантуров: https://www.rbc.ru/business/19/09/2022/632869779a7947552e45e2b4