Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Хотелки партии слива

Сегодня  в  Лондоне  состоится   сходняк   по  Украине,  на  коем  западные  ублюдки  и  выродки наши  западные  партнёры  будут  пытаться  заставить  Россию (хотя  она  на  это  сходняке  не  присутствует)  остановить боевые  действия  по  линии  соприкосновения.

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