Полковник полиции Сергей Матвеев о применении режима высылки в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства

С 5 февраля 2025 года к иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории Российской Федерации, применяется режим высылки, устанавливающий ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции.
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