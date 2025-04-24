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Смоленская Газета

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Полковник полиции Сергей Матвеев о применении режима высылки в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства

Полковник полиции Сергей Матвеев о применении режима высылки в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства

С 5 февраля 2025 года к иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории Российской Федерации, применяется режим высылки, устанавливающий ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции.

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