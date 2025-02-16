🫡Ко Дню защитника Отечества в Галушкинском состоится благотворительный концерт в поддержку солдат СВО🔥.
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🫡Ко Дню защитника Отечества в Галушкинском состоится благотворительный концерт в поддержку солдат СВО🔥.