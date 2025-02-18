Из-за «российской угрозы» усилили охрану главы концерна Rheinmetall

Охрана главы германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера была существенно усилена, в настоящее время он носит бронежилет из опасений за собственную безопасность, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Focus-online.
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