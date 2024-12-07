Белый дом: передача Киеву ATACMS и разрешение ударов по РФ не станет панацеей

Передача Украине американских дальнобойных ракет ATACMS и разрешение на удары вглубь территории России не станут панацеей для Киева, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на форуме по национальной обороне в Калифорнии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии