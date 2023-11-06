Возненавидят с новой силой! Россия построит важнейший стратегический объект: Показываю!

Дмитрий Гурин

Да этот проект творят с начала СВО. Уже и сметы в ГлавГосэкспертизе пробили. Правда здесь ничего не написано про доп трассу по Арбатской стрелке, что то же разрабатывается. Дело за малым, закончить СВО как прогнозировал ВВП. Хотелось бы накидать побольше камешков в подол старушке Гейропе чтоб быстрее загнулась, но там сами с этим отлично справляются.