Возненавидят с новой силой! Россия построит важнейший стратегический объект: Показываю!

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Удачи в строительстве
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1 д.
Дмитрий Гурин
Да этот проект творят с начала СВО. Уже и сметы в ГлавГосэкспертизе пробили. Правда здесь ничего не написано про доп трассу по Арбатской стрелке, что то же разрабатывается. Дело за малым, закончить СВО как прогнозировал ВВП. Хотелось бы накидать побольше камешков в подол старушке Гейропе чтоб быстрее загнулась, но там сами с этим отлично справляются.
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1 д.
Элла
БРАВО, ПУТИН! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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1 д.

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