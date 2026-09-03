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Царьград

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Сцены жестокой мобилизации во Львове потрясли историка Гавришко

Сцены жестокой мобилизации во Львове потрясли историка Гавришко

Она была глубоко поражена кадрами силовой мобилизации во Львове, где сотрудники ТЦК задерживали мужчину, а женщины пытались его отбить.

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