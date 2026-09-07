Сила в правде
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Сила в правде

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Американцы приехали с бумагой о мире, а Зеленский сразу попросил газ, ракеты и зимний пакет

Американцы приехали с бумагой о мире, а Зеленский сразу попросил газ, ракеты и зимний пакет

Уиткофф и Кушнер съездили в Москву и Киев и будто бы привезли готовый пакет. Зеленский в ответ запросил Patriot и сказал, что Донбасс не отдаст.

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