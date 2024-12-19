Сотрудники полиции в Северной Осетии изъяли у местной жительницы партию контрфактной алкогольной продукции

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владикавказу у 38-летней жительницы города изъята крупная партия немаркированной алкогольной продукции на сумму более 230 тысяч рублей.
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