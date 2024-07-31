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salekhard.online

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Таблетки онлайн: Соблюдайте меры безопасности при покупке лекарства в интернете

Таблетки онлайн: Соблюдайте меры безопасности при покупке лекарства в интернете

Как информирует территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО, дистанционная торговля осуществляется только лекарствами, которые продаются без рецепта врача, при наличии у аптеки лицензии и разрешения на онлайн-торговлю (узнать о наличии лицензии можно здесь https://roszdravnadzor.

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