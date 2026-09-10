После открытия нового экоцентра в Москве стартовал творческий марафон по реутилизации вещей

Недалеко от станции метро «Улица 1905 года» открылся новый городской экоцентр, после чего там стартовал творческий экомарафон, который позволит дать вторую жизнь уже использованным вещам, об этом в своем Телеграм-канале сообщил Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Новый городской экоцентр открылся недалеко от метро «Улица 1905 года» по адресу Звенигородское шоссе, дом 26, строение 2.