Эвксиния и закисление океана — две главные причины вымирания морской фауны в конце триаса

Одно из пяти массовых вымираний фанерозоя, произошедшее на рубеже триасового и юрского периодов, совпадает по времени с началом распада суперконтинента Пангеи и началом активного вулканизма в рифтовой зоне на месте будущего Атлантического океана.
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