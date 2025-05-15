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Мирошник: Зеленский в 2019 году уже отказывался от прекращения огня

Мирошник: Зеленский в 2019 году уже отказывался от прекращения огня

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в ходе брифинга в Бишкеке напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году уже отказывался от прекращения огня.

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