Задержанный за взятку депутат Челябинской гордумы попытался выйти из СИЗО

Челябинского парламентария не отпустили из-под стражи. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отказал в изменении меры пресечения депутату городской думы Челябинска Виталию Паутову, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии