Такер Карлсон: за что Запад ненавидит Путина

Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.
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Запад с самого президентского начала не доверял Путину. Не исключено, что предполагал на его замену лояльного к США Медведева.