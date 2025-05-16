На Ставрополье железноводские полицейские нашли пенсионера, который заблудился на горе Развалка

Вечером в дежурную часть ОМВД России по городу Железноводску поступило сообщение от взволнованной жительницы Москвы о том, что ее супруг, находясь на отдыхе в одном из санаториев города-курорта, вышел на прогулку и не вернулся.
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