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55-летняя Светлана Бондарчук снялась в мини-юбке

55-летняя Светлана Бондарчук снялась в мини-юбке

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук снялась в откровенном костюме. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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