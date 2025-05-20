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  • Маша Глага
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Аллергия и не только: какие опасности таит в себе клубника

Аллергия и не только: какие опасности таит в себе клубника

Клубника — одна из вкуснейших ягод, символов лета. Долгожданная, она уже активно раскупается с прилавков фруктовых отделов, но врач-нутрициолог Екатерина Гузман предупреждает — любовь к ней может быть опасна.

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