Аллергия и не только: какие опасности таит в себе клубника

Клубника — одна из вкуснейших ягод, символов лета. Долгожданная, она уже активно раскупается с прилавков фруктовых отделов, но врач-нутрициолог Екатерина Гузман предупреждает — любовь к ней может быть опасна.
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