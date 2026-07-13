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Британская полиция призвала фанатов не нарушать порядок во время матчей Англии на ЧМ. Свыше 500 инцидентов, связанных с футболом, произошло в стране за выходные, более 100 человек задержаны

Британская полиция призвала болельщиков сборной Англии вести себя подобающим образом во время чемпионата мира.

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