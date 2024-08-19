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На Ямале запустили новый способ информирования жителей о готовности документов, поданных в МФЦ

На Ямале запустили новый способ информирования жителей о готовности документов, поданных в МФЦ

Теперь ямальцы смогут получать уведомления через VK Мессенджер. Сообщения о готовности документов будут приходить в формате личного сообщения от официального сообщества ГУ ЯНАО «МФЦ» на платформе ВКонтакте, включая номер заявления.

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