На Ямале запустили новый способ информирования жителей о готовности документов, поданных в МФЦ

Теперь ямальцы смогут получать уведомления через VK Мессенджер. Сообщения о готовности документов будут приходить в формате личного сообщения от официального сообщества ГУ ЯНАО «МФЦ» на платформе ВКонтакте, включая номер заявления.
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