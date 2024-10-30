Digital Foundry: Sony справедливо просит 10 долларов за апгрейд Horizon Zero Dawn до ремастера, это почти ремейкХотя оригинальная Horizon Zero Dawn по-прежнему остается достаточно красивой, технический анализ предстоящего ремастера показал, что проведенная над игрой работа по улучшению более чем достойная.