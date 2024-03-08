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Выросший в СССР не пройдет: 10 лучших советских фильмов-сказок из вашего детства, авторов которых никто не помнит

Выросший в СССР не пройдет: 10 лучших советских фильмов-сказок из вашего детства, авторов которых никто не помнит

А вы сказочный зритель, свой в мире сказок, или были только в гостях у сказки? Проверьте! фото: кадр из фильма «Старик Хоттабыч» На этой неделе сразу две важнейшие даты в области советского детского киностроения: 6 марта — годовщина смерти одного из лучших наших режиссеров фильмов-сказок, особенно по русским народным сказкам, Александра Птушко (он умер в 1973 году в возрасте 72 лет), а 8 марта — день рождения Александра Роу, второго по порядку, но не по качеству и не по значению, лучшего нашего режиссера сказочных фильмов (Александр Артурович родился в 1906 году).

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