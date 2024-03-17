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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Силкин о 1-м голе Захаряна в Испании: «Ему теперь памятник поставить? Его для чего брали? Чтобы потом продать в более элитный клуб. Его задача – забивать»

«А Захарян забил недавно. Но его ведь для чего брали? Чтобы он забивал, создавал, а потом его продадут в более элитный клуб с целью заработать на нем денег.

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