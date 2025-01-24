В курганском рыбном магазине продали банку красной икры с гельминтом внутри

23 января 2025 года Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора вынесло предостережение курганскому предпринимателю, владельцу магазина «Рыбная база», за продажу лососевой икры, не соответствующей требованиям ветеринарного законодательства РФ.
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