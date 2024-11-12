Полиция Петербурга утром 12 ноября выезжала проверят салон трамвая №100. Правоохранителей вызвали сотрудники Горэлектротранса.
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Полиция Петербурга утром 12 ноября выезжала проверят салон трамвая №100. Правоохранителей вызвали сотрудники Горэлектротранса.